لعدم تطبيق إجراءات السلامة.. إخطار 27 منشأة في نابلس والخليل وإغلاق مصعد في قلقيلية

أخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني 27 منشأة كان منها 25 منشأة في نابلس، وحفرتان للبناء في الخليل، وفي مدينة قلقيلية، أغلقت مصعداً كهربائيًاً، لعدم تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها.





كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 40 تصريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة، بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها، واستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ 176 جولة ميدانية، وكشفت وفحصت 41 مصعداً كهربائياً.

رام الله - دنيا الوطن