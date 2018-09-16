تنقل 3617 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 3617 مسافراً في الاتجاهين السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-مغادرون: 1678 مسافراً.قادمون: 1939 مسافراً.مرجعون: 4 مسافرين.وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.