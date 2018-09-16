المالكي يُعيّن إلياس العرجا قنصلاً فخرياً لجمهورية مالطا

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي اوراق اعتماد السيد الياس العرجة قنصلاً فخرياً لجمهورية مالطا في مدينة بيت لحم، والذي تم ترشيحه من قبل وزير خارجية جمهورية مالطا في شهر كانون الثاني من العام الجاري لتولي منصب القنصل الفخري لبلاده لدى مدينة بيت لحم بدولة فلسطين.حيث جرت المراسم اليوم الاحد، في مقر الوزارة بمدينة رم الله، بحضور مساعد الوزير للشؤون الاوروبية السفير د.امل جادو، ومستشار اول عبير الرمحي رئيس مراسم الوزارة، ومسؤول الاعلام طارق عيدة، ودانيا دسوقي من مكتب الوزير.وأشاد المالكي بالعلاقات الفلسطينية المالطية المميزة، مشيراً الى أهمية تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، متمنياً التوفيق للسيد العرجا في مهامه الجديدة،وطالب جميع السلطات المعنية الاعتراف بالمنصب المذكور واعطاءه الحرية الكاملة للممارسة مهامه، وتقديم كل المساعدة والحماية اللازمة.