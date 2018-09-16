فيديو: لحظة تنفيذ شاب عملية طعن ضد إسرائيلييْن في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اللحظات الأولى لتنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن، ضد إسرائيلييْن قرب مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، مما أسفر عن إصابتهما، بجروح وصفت إحداها بالحرجة جداً (موت سريري).
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اللحظات الأولى لتنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن، ضد إسرائيلييْن قرب مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، مما أسفر عن إصابتهما، بجروح وصفت إحداها بالحرجة جداً (موت سريري).
ويوضح الفيديو، اقتراب أحد الإسرائيلييْن من الشاب، ليُقدم الأخير على إشهار سكينه ويطعنه، وفر بعد ذلك، ولكن جنود الاحتلال اطلقوا عليه النار.
التعليقات