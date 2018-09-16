فيديو: لحظة تنفيذ شاب عملية طعن ضد إسرائيلييْن في الخليل





ويوضح الفيديو، اقتراب أحد الإسرائيلييْن من الشاب، ليُقدم الأخير على إشهار سكينه ويطعنه، وفر بعد ذلك، ولكن جنود الاحتلال اطلقوا عليه النار.





رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اللحظات الأولى لتنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن، ضد إسرائيلييْن قرب مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، مما أسفر عن إصابتهما، بجروح وصفت إحداها بالحرجة جداً (موت سريري).