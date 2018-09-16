شؤون فلسطينية

إحداهما "موت سريري".. إصابة إسرائيلييْن في عملية طعن بالخليل وإطلاق النار على المنفذ

إحداهما "موت سريري".. إصابة إسرائيلييْن في عملية طعن بالخليل وإطلاق النار على المنفذ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، عن إصابة إسرائيلييْن في عملية طعن، وقعت اليوم، عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على المنفذ، فيما يجري فحص ظروف الحدث.

وبحسب الموقع، فإن أحد المصابيْن في عملية الطعن يبلغ من العمر 40 عاماً، لافتاً إلى انه أصيب بعدة طعنات في الرقبة، وحالته حرجة جداً (موت سريري).

وأشار إلى أن منفذ العملية، مواطن فلسطيني من مدينة يطا بالخليل، ويبلغ من العمر 17 عاماً، حيث تم إطلاق النار عليه.

بدوره، أوضح موقع (سروجيم) الإسرائيلي، أن إحدى الإصابتيْن وصفت بـ  "الخطيرة".

موقع (0404) الإسرائيلي، أكد أن طواقم نجمة داود الحمراء، نقل المصاب في عملية الطعن، الذي وصفت حالته بالحرجة جداً (موت سريري)، إلى المستشفى.


 


 


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