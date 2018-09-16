شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن محمود إبراهيم ادعيس، البالغ من العمر (32 عاماً) اليوم، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس بمنطقة كرمة جنوب الخليل.   

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة، حول وقوع حادث سير على الطريق الالتفافي بالقرب من بلدة كرمة التابعة لمدينة دورا، وإصابة أحد المواطنين بجروح، وعلى الفور باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".

وأضاف البيان: بأن الحادث ناجم عن تعرض المواطن المذكور للدهس من قبل مركبة خصوصية، أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل؛ لتلقي العلاج ، إلا أنه فارق الحياة بعد دخوله المستشفى بدقائق، متأثراً بإصابته الخطيرة.

وأكد البيان، إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث وإلقاء القبض على السائق المتسبب، تمهيداً لتسليم جثة المواطن لذويه لمواراته الثرى.

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