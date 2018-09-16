الشرطة تكشف ملابسات قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل في رام الله

كشفت الشرطه اليوم، ملابسات قضية تتعلق الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض على الفاعل في رام الله.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إحدى المواطنات، تقدمت بشكوى لدى فرع المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله، حول قيام شخص مجهول بالدخول إلى الإيميل الخاص بهاتفها وسرقة صورها ومعلومات تخصها، وبالبحث والتحري، تم الاشتباه بأحد الأشخاص وبضبطه وإحضاره وضبط الأجهزه الخلوية بحوزته، تم العثور على صور تخص المشتكية على جهازه.





وأكد البيان بأن الشرطة، قامت بالتحفظ على الشخص، تمهيداً

لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.





وناشد البيان المواطنين بضروة توخي الحيطة والحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء معلومات شخصية عبر تلك المواقع.

رام الله - دنيا الوطن