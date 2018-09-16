إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان في مخيم جنين، عقب مداهمة أحد المنازل.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، وداهمت منزل المواطن تيسير الفايد، وفتشته، واستجوبت ساكنيه، الأمر الذي تطور بعد ذلك إلى مواجهات مع الشبان، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جرى اسعافهم ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما نصبت تلك القوات حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية فقوعة شرق جنين، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها.