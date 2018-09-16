الشرطة تكشف ملابسات تخريب مدرسة في قلقيلية



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مديرية شرطة محافظة قلقيلية، تلقت شكوى من قبل مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، مفادها قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى مدرسة فرعتا الثانوية في بلدة فرعتا قضاء قلقيلية، والقيام بعمليات تخريب والعبث بمحتويات المدرسة وصفوفها، وعلى الفور قام مركز شرطة كفر زيباد، والمباحث العامة في شرطة قلقيلية بالبحث والتحري والمتابعة الحثيثة، وتم حصر الاشتباه بشخصين وإلقاء القبض عليهما.



وأكد البيان، أنه تم تحويل الشخصين المشتبه بهما إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات تخريب في مدرسة فرعتا الثانوية، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في قلقيلية.