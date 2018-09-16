وفد من مركزية فتح يزور القاهرة لاستئناف ملفات المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر في حركة فتح، أن وفدًا من اللجنة المركزية لحركة فتح، يزور القاهرة، غدًا للقاء المخابرات المصرية، واستئناف المصالحة الوطنية.وقال المصدر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد يضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، إضافة إلى أعضاء اللجنة حسين الشيخ، ومحمد اشتيه، وروحي فتوح، مشيرًا إلى أن الحوار مع المصريين، سيكون لاستكمال الحوارات السابقة.