وفد من مركزية فتح يزور القاهرة لاستئناف ملفات المصالحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر في حركة فتح، أن وفدًا من اللجنة المركزية لحركة فتح، يزور القاهرة، غدًا للقاء المخابرات المصرية، واستئناف المصالحة الوطنية.
وقال المصدر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد يضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، إضافة إلى أعضاء اللجنة حسين الشيخ، ومحمد اشتيه، وروحي فتوح، مشيرًا إلى أن الحوار مع المصريين، سيكون لاستكمال الحوارات السابقة.
أكد مصدر في حركة فتح، أن وفدًا من اللجنة المركزية لحركة فتح، يزور القاهرة، غدًا للقاء المخابرات المصرية، واستئناف المصالحة الوطنية.
وقال المصدر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد يضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، إضافة إلى أعضاء اللجنة حسين الشيخ، ومحمد اشتيه، وروحي فتوح، مشيرًا إلى أن الحوار مع المصريين، سيكون لاستكمال الحوارات السابقة.
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