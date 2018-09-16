شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في الرملة

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في الرملة
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات وجرافات بأمر صادر عن بلدية الرملة، بحماية قوات كبيرة من الشرطة، منزلاً مأهولاً تعود ملكيته لنايف أبو عامر في حي "النخيل" بالمدينة، صباح اليوم الأحد.

وقال شهود عيان: إن "الشرطة قامت بإغلاق المنطقة ومنعت المارة والمواطنين من الوصول إلى المكان إلى حين أن انتهت الجرافات من تنفيذ أمر هدم المنزل، بحجة البناء غير المرخص"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال عضو المجلس البلدي في بلدية الرملة، عامر أبو غانم، لـ (عرب 48): إن "العائلة وأطفالها في حالة محزنة جداً، بعدما أقدمت الجرافات والآليات الثقيلة على هدم منزلها عند الساعة الرابعة من فجر اليوم".

وأضاف، أن "صاحب المنزل كان قد تلقى أمراً بالهدم بعد التداول في القضية بأروقة المحاكم، وذلك بذريعة البناء غير المرخص. 

رئيس البلدية لم يلتزم بالاتفاق الشفهي الذي كان بيننا بألا تكون هناك أي عملية هدم حتى يتسنى للمواطنين الحصول على تراخيص بناء وإعداد خرائط هيكلية، واختار هذا التوقيت بالذات لتنفيذ الهدم حتى يزيد من شعبيته بين أوساط اليهود في المدينة، عشية انتخابات السلطات المحلية المقررة الشهر المقبل".

وختم أبو غانم بالقول: إنه "في أعقاب ذلك قمت بإبراق رسالة لرئيس البلدية، أعلنت من خلالها عن خروجي من الائتلاف البلدي، حتى يدرك بأن أصوات العرب ليست رخيصة، وأننا جئنا كي ندافع عن قضايانا ومطالبنا".

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