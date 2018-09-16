رئيس بلدية لندن يدعو لاستفتاء ثانٍ حول (بريكست)

رام الله - دنيا الوطندعا صادق خان، رئيس بلدية لندن، لإجراء استفتاء جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، داعماً فكرة أُطلق عليها "تصويت الشعب".وانتقد خان عبر حوار مع صحيفة (أوبزيرفر) تعامل الحكومة مع مفاوضات الخروج من الاتحاد، معتبراً أن التهديد الذي يواجه الاقتصاد والمعيشة والوظائف كبير جداً، ما يستدعي أن يكون للمواطنين صوت بهذا الشأن.وقال خان: "هذا يقتضي إجراء تصويت شعبي على أي اتفاق حكومي، يخص الخروج من الاتحاد أو إجراء تصويت على (عدم التوصل إلى اتفاق) إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي".ومن المرتقب، أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس، لكن في ظل عدم قبول خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد حتى الآن، فإن بعض المشرعين وقادة النقابات وقطاع الأعمال، يرون أن من حق المواطنين، أن يكون لهم القول الفصل في هذا الشأن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولربما سيشكل طلب خان، العضو البارز في حزب العمال البريطاني المعارض، إجراء استفتاء ثانٍ مزيداً من الضغط على زعيم الحزب جيريمي كوربن لتأييد هذه الفكرة.