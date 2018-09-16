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حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على جازان السعودية

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على جازان السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (المسيرة) التابعة لجماعة الحوثي، أمس السبت، أن قوات الحوثي التي تقاتل التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، أطلقت صاروخاً عبر الحدود باتجاه المدينة الاقتصادية في جازان جنوب السعودية".

وقالت المسيرة: "إن القوة الصاروخية، أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز (بدر 1) على المدينة الاقتصادية بجازان".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، تدمير الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون.

وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة، مضيفاً، أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

ودأبت جماعة الحوثي منذ بدء الحرب في 26 آذار/ مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالباً ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ويشهد اليمن، منذ نحو أربعة أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

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