السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر هذا الموسم

رام الله - دنيا الوطنتوقعت الرياض، وصول 8.5 مليون معتمر هذا الموسم، مشيرة إلى أن عدد تأشيرات العمرة، زادت حتى الآن على 19 ألف طلب، وأن عدد المعتمرين القادمين، بلغ حتى الآن 626 ألف رجل وامرأة.ولفتت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 8.5 مليون معتمر هذا العام".وأشارت إلى أن أكثر الجنسيات قدوماً حتى الآن، هي الباكستانية بـ 341 معتمراً، تليها الهندية بـ 128، والسريلانكية بـ 59، ثم الأردن بـ 31 والكويت بـ 26.وأطلقت السعودية هذا العام موسم العمرة مبكراً في الأول من محرم (11 أيلول/ سبتمبر) بدلاً من أول شهر صفر، بهدف زيادة أعداد المعتمرين؛ لينتهي موسم العمرة في 15 شوال من كل سنة.وتسعى المملكة لزيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليوناً مع حلول 2022، و30 مليوناً في 2030، توافقاً مع "رؤية المملكة".وفي موسم العمرة الماضي، تجاوز عدد المعتمرين من خارج المملكة الـ 7 ملايين.