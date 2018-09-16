محيسن: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث بها الرئيس في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن: إن خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسابع والعشرين من الشهر الجاري، سيطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.وأضاف محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس، سيتحدث عن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب، وتدمير إسرائيل لعملية السلام، ولكل التفاهمات والاتفاقات بين الجانبين.وأوضح محيسن، أن الرئيس، سيُطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا وتنفيذ القرارات التي اتخذت من قبل المؤسسات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة.وأشار محيسن إلى أنه بعد اجتماع المجلس المركزي، الذي سيعقد عقب عودة الرئيس من الأمم المتحدة بأيام قليلة، سيتم تكليف اللجنة التنفيذية للبدء بتنفيذ كافة قرارات المجلسين المركزي والوطني، حسب البرامج والأولويات.