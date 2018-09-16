تواصل الاعتصام المفتوح في (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنيتواصل الاعتصام المفتوح في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة منذ الأربعاء الماضي، دفاعاً عن القرية المهددة بالهدم والتهجير، ودعماً وإسناداً لسكانها، وسط حالة من الترقب بين المواطنين، بعد أن دخل قرار هدم القرية، حيز التنفيذ.وأكد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله عصام بكر، استمرار الفعاليات التضامنية تحت شعار (أسبوع الخان الأحمر) تصدياً لأية محاولة لتنفيذ قرار محكمة الاحتلال بهدم القرية ورفضاً للمشروع الاستيطاني بالمنطقة.وقال بكر لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: إن اجتماع القوى الوطنية، قرر اعتبار الثلاثاء المقبل يوم نصرة لمنطقة جبل الريسان غرب رام الله، حيث سيتم تنظيم فعالية بالمنطقة بعد صلاة العصر، إحياء للذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، وستقام صلاة الجمعة في ذات المنطقة، رفضاً للمشروع الاستيطاني الذي يستهدفها.وأضاف بكر، أنه سيتم اعتبار الجمعة المقبل، يوماً للتصعيد الشعبي، وتوسيع الحراك مع (الخان الأحمر)، حيث ستقام صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بالقرية إسناداً لأهلها، ومن ثم تنطلق المسيرة باتجاه الشارع الرئيسي المؤدي للقرية.