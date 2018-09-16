وزير الاتصالات يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

رام الله - دنيا الوطناجتمع د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنظيره وزير الاتصالات والخدمات البريدية لجنوب أفريقيا، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائبه.جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير على رأس وفد من الوزارة وسفارة دولة فلسطين والقطاع الخاص في فعاليات مؤتمر ومعرض الاتصالات العالمي (WT-18) والمنعقد في مدينة دوربان جنوب أفريقيا، والذي افتتحه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبحضور وزراء الاتصالات من دول العالم، وبمشاركة شركات عالمية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وشارك د. موسى في الطاولة الوزارية المستديرة الأولى مع عدد من الوزراء، حول دور الحكومات في تمكين التنمية الرقمية، وبيّن خلال كلمته التطور الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، والمعيقات التي تحد من تطوره.كما التقى الوزير مع عدد من الوزارء المشاركين في المؤتمر من أنحاء العالم، والتقى بمدراء القطاعات في الاتحاد، وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة عدد من الشركات العارضة في المعرض، والاطلاع على الحلول التي تقدمها في مجالات مختلفة.وخلال هذه اللقاءات بين الوزير التطور الحاصل في قطاع الاتصالات في فلسطين في العديد من المشاريع التي يتم متابعتها وتنفيذها حالياً بينها برنامج الحكومة الإلكترونية، والتحديات التي تواجه القطاع، وخاصة تلك التي يفرضها الاحتلال من نقص في الترددات وحجز للأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى ما قامت به الشركات الإسرائيلية مؤخراً من بناء عدد كبير من الأبراج لزيادة تغطيتها للمناطق الفلسطينية، لتقديم خدماتها بصورة غير شرعية.