ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويلا لقواتها في الشرق الأوسط

وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، قائلة: "في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقل إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة".





رام الله - دنيا الوطنأكدت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية، أمس السبت، أنها لا يمكن أن تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة لقاعدة جوية أردنية يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، بحسب ما جاء على موقع (العربية).