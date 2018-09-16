قوات الاحتلال تُغلق مدخل عزون الرئيس لليوم الخامس

تواصل قوات الاحتلال، إغلاق مدخل عزون شرقي مدينة قلقيلية لليوم الخامس على التوالي، في ظل تزايد معاناة المواطنين.





وقال موثق الانتهاكات الإسرائيلية في البلدية حسن شبيطة: إن جنود الاحتلال يمنعون المواطنين من الدخول والخروج عبر مدخل البلدة الرئيس، فيما تستمر المناوشات بينهم وبين الشبان نتيجة إجراءاتهم الاستفزازية.





وعن سبب الإغلاق، أشار الى أن مواجهات مستمرة تحصل في المكان، وقوات الاحتلال تتذرع بحجة أن الشبان يلقون الحجارة على الجنود والجيبات العسكرية.





وأضاف: "إغلاق المدخل يدفعنا لسلك طرق التفافية صعبة لا تخلو من حواجز عسكرية لجيش الاحتلال وإجراءات تفتيش"، لافتاً إلى أن "الحياة العامة والحياة التجارية متوقفة في البلدة، والوضع صعب جداً".





وأشار شبيطة إلى تواجد الجيش بكثافة يومياً على طول "شارع 55" المؤدي للبلدة، كما يقيم على المدخل الغربي لمدخل عزبة الطبيب حاجزاً عسكرياً، ونقطة تفتيش وتنكيل بالناس.





وكانت قوات الاحتلال، اعتدت مساء أمس على رئيس البلدية والأعضاء، خلال محاولتهم الحديث مع الجنود المتواجدين على مدخل البلدة من أجل فتحه، فألقوا قنابل الصوت والغاز عليهم.

رام الله - دنيا الوطن