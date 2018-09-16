ترامب يرسل إنذاراً رئاسياً للأمريكيين

ووقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قانوناً في 2016 يطلب من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، صنع نظام يمكن الرئيس من إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة، فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.



وأكد بيان الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، أن الإنذارات ستستخدم في حالة الطوارئ الوطنية فقط، مشيرة إلى أن الرئيس سيكون هو المسؤول الوحيد عن تحديد متى يتم إرسال إنذارات على المستوى الوطني.



وقال البيان: "سترسل الإدارة تجربة للإنذار عبر الإذاعة والتلفزيون، بعد دقيقتين من إرسال الإنذار على الهواتف المحمولة".



رام الله - دنيا الوطنتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإرسال إنذار رئاسي للأمريكيين، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:18 مساء بتوقيت شرق أمريكا، بحسب ما أعلنته الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ.وأعلنت الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستبعث رسائل على الهواتف المحمولة، لاختبار نظام إنذار لم يتم استخدامه من قبل، يهدف إلى تحذير الأمريكيين في حالات الطوارئ الوطنية، بحسب ما ذكرته وكالة (رويترز)، اليوم الأحد 16 سبتمبر/ أيلول، مشيرة إلى أن الرسائل ستحمل عنوان "إنذار رئاسي".وقالت: "سيكون نص الرسالة، التي من المقرر إرسالها في الساعة 2:18 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل "هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني، ليست هناك حاجة للقيام بأي إجراء"، مشيرة إلى أن هدف الاختبار هو ضمان أن نظام الإنذار سيعمل في حالة الطوارئ الوطنية، ولن يكون بمقدور مستخدمي الهواتف المحمولة اختيار عدم تلقيهم الرسائل".