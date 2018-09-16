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شؤون فلسطينية

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس بغزة

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس بغزة
قادة حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، حركة حماس، بالعودة الى سياسة اغتيالات قادتها في قطاع غزة، حال قامت الحركة بإشعال منطقة الحدود الشرقية للقطاع.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن أردان قوله: "سنضطر للعودة إلى سياسة الاغتيالات، إذا قامت حماس بإشعال منطقة الحدود مع القطاع"، مضيفًا: "الجيش سيواصل الهجمات بقوة ضد حماس بقطاع غزة، كلما تطلب الأمر ذلك".

 وكان عضو الكنيست الإسرائيلي، حاييم يلين، قد دعا إلى البدء باستهداف قادة الجناح العسكري لحركة حماس، لإجبارهم على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد، وذلك بعد أن سقط بالون حارق في فناء منزله في كيبوتس (بئيري) قرب قطاع غزة.

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