قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 16 فلسطينياً.جاء ذلك، خلال عمليات مداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية، تخللها تفتيش لمنازل المواطنين.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على المواطنين في الضفة الغربية بشكل يومي، من خلال تفتيش المنازل والاعتقالات.