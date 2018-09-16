بـ 10 ملايين دولار.. هنية يُعلن استكمال تطوير خمسة ملاعب رياضية

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، عن إتمام تطوير البنى التحتية الرياضية لخمسة ملاعب على مستوى قطاع غزة.





وقال هنية: "لقد وعدنا وكان الوفاء، وتحقق الحلم، بتطوير البنية التحتية الرياضية علي مدارثلاثة أعوام بمنحة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار من خلال شبكة العلاقات العربية والدولية".





وأضاف هنية: "اليوم نفتتح الملاعب الرياضية الكبري، خمسة ملاعب علي مستوي القطاع، كما أنه في تشرين الثاني/ نوفبمر ستكتمل الأفراح مع افتتاح ملعب رفح البلدي، وملعب بيت لاهيا الرياضي".

