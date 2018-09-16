ليبرمان: لن يتم تقصير مدة حكم أي أسير فلسطيني ولو ساعة واحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه لن يتم تقصير مدة حكم أي أسير فلسطيني، ما دام هو على رأس وزارة الجيش.وقال ليبرمان، ردًا على نية تشكيل لجنة خاصة بتقصير مدة حكم المؤبد للأسرى الفلسطينيين: طالما أنا وزير للجيش في إسرائيل، فلن يتم تقصيرمدة حكم أي أسير فلسطيني، ولو ساعة واحدة.يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تبحث إصدار أمر رسمي ينظم إقامة لجنة تعنى بفحص "طلبات العفو"، التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قضت بها محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت).