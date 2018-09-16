شاهد: خلال حصار "أبو عمار" في المقاطعة كان يأكل الخبز اليابس ليتناول الدواء

شاهد كلام محمد الداية..



رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، حول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وتحدث في الفيديو النادر، محمد الداية، مرافق عرفات، عن أبرز مناقب الرئيس الراحل، وسرد كذلك قصة حصاره في مبنى المقاطعة برام الله.وقال الداية: إن أبو عمار في الحصار، أراد يومًا عند الفجر، أن يتناول علاجه، وكي يتناوله لا بد أن يأكل شيئًا، ولكن الرئيس المحاصر ظل يُفتش عن أي شئ ولم يجد، سوى قطعة خبز "يابسة".وأخبر من كانوا مع الرئيس، أن قطعة الخبز يابسة، ولا يمكن أكلها، ولكنه لم يلتفت لقولهم، فقام ببلها بالماء، ومن ثم أكلها.