الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، شابين من مدينة بيت لحم.وأفاد مصدر أمنى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عيسى إبراهيم أبو عاهور (31 عاما)، من منطقة شارع الصف، وعماد احمد نواورة، من جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر ان نواورة اعتقل كوسيلة ضغط على شقيقه زكريا من اجل تسليم نفسه لمخابرات الإحتلال.