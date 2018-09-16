شؤون فلسطينية

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بقرية عارة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بقرية عارة
رام الله - دنيا الوطن
قتل شاب يبلغ من العمر (25 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء تعرضه في ساعات متأخرة من ليل السبت، لجريمة إطلاق نار في قرية عارة.

وتلقى طاقم الإسعاف إخطاراً عن جريح في قرية عارة في المثلث الشمالي، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح بالغة الخطورة، جراء تعرضه لطلق ناري بالرأس، إذ تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته، بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتعاني البلدات العربية من تفشي آفة العنف والجريمة، إذ تُسجل يومياً جرائم إطلاق نار، وإلقاء قنابل وأعمال السطو، في ظل تقاعس الشرطة عن ردع الجرائم، وتطبيق سلطة القانون، ومكافحة فوضى السلاح، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

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