شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية  باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/09/17: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/09/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/09/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 28-19 29-19 بيت لحم 28-19 28-19 29-19
رام الله والبيرة 27-18 27-18 28-18 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 30-20 30-20 31-20 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 32-21 32-21 33-21 سلفيت 28-18 28-18 29-18
طوباس 32-21 32-21 33-21 روابي 29-19 29-19 30-19
الخليل 27-18 27-18 28-18 غزه 29-24 29-24 29-24
أريحا 38-26 38-26 39-26 خانيونس 29-24 29-24 29-24
الأغوار الشمالية 36-24 36-24 37-24 رفح 30-23 30-23 30-23

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