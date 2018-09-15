الصحة: استشهاد الطفل صهيب عبد السلام ابو كاشف متأثرا بجراحه

رام الله - دنيا الوطناستشهد الطفل صهيب عبد السلام ابو كاشف (16 عاما) في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت في مستشفى غزة الاوروبي متأثرا بجراحه التي كان اصيب بها في الثالث من آب الماضي شرق خان يونس، حسب ما اعلنت وزارة الصحة في غزة.كما اعلنت "الصحة" صول اصابتين مساء اليوم السبت الى مستشفى الشفاء احداهما جراء عيار ناري في الساق والاخرى جراء استنشاق الغاز ، وذلك بعد اعتداء الاحتلال على المواطنين شرق مدينة غزة.