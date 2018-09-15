السفير الياباني يفتتح عدة مشاريع في قطاع غزة



وقال السفير تاكاشي، ان غزة تحتل مكانة خاصة لدى اليابانيين، ومكانة خاصة في قلبه، حيث مارس حق العودة بعودته الى قطاع غزة، بعدما غاب فترة بسيطة عنها.



والتقى السفير مع مجموعة من جرحى مسيرات العودة والحروب السابقة الذين بترت اطرافهم، واستمع الى امنياتهم ومطالبهم التي تمثلت في كيفية تحسين ظروف حياتهم، واكمال حياتهم الطبيعية، والتحديات التي يعيشونها بعد تركيب أطراف صناعية لهم.



كما التقى السفير الريادية المهندسة سوزان عطالله، والتي فازت في مشروع لرياديات الأعمال في قطاع غزة، في مسابقة طرحتها حكومة اليابان على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية لأول مرة، وفازت فيها عطالله من غزة بالاضافة الى اربعة فائزين اخرين من الضفة الغربية، في مشروع تقدم فيه ما يقارب 100 متسابق.



وقالت عطالله، ان المشروع يختص بالزراعة الحديثة عن طريق استخدام الانابيب البلاستكية، حيث يتم زرع النباتات فيه، ومن خلال نظام الكتروني مرتبط بالهاتف المحمول، يتم من خلاله التحكم بالية العمل عن بعد داخل المنازل.



واوضحت عطالله، ان المشروع يساهم في زيادة نسبة الخضار في الاماكن التي نعيش فيها، بسبب نقس المساحات الخضراء والامراض الموجودة في التربة، وذلك من خلال استخدام التربية والمياه في المنازل، ورفع نسبة اللون الاخضر في غزة، مما يساعد على رفع نسبة التوعية البيئية الخضراء والمستدامة، وتعزيز فكر الزراعة في البيوت.



وحصلت عطالله على مساهمة مالية مبدئية لفوزها في المسابقة، وستلتقى بخبراء يابانيين خلال سفرها لليابان قريباً بعد فوزها في المسابقة، من أجل تطوير المشروع، ونقل خبرات الياباينيين في المشروع الى قطاع غزة.



وفي ختام جولة السفير في قطاع غزة، افتتح مشروع مصنع الثلج للصيادين، وذلك بتوريد ندافة ثلج واستبدال قوالب صنع الثلج في جمعية التوفيق التعاونية المختصة في العمل البحري، ورعاية الصيادين.



وشاركه في الافتتاح لفيف من الشخصيات الاجتماعية، على رأسهم محافظ غزة ابراهيم ابو النجا، ورئيس جامعة الازهر بغزة د هاني نجم، وممثلين عن وزارة الزراعة والعمل، القوا خلال الافتتاح كلمات تثني على المشروع، وأهميته لقطاع الصيد والصيادين.



والجدير بالذكر ان الحكومة اليابانية وجايكا تولي أهمية كبيرة لقطاع قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، وذلك لعمل برامج متعددة تسهم في تنمية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتحسين الظروف المعيشية.



رام الله - دنيا الوطنافتتح السفير الياباني تاكاشي اوكوبو عدة مشاريع في قطاع غزة، خلال زيارة استغرقت عدة ساعات للاطلاع على اوضاع القطاع، وافتتاح مشاريع اخرى تم تمويلها من اليابان.واستهل السفير الياباني بإفتتاح أجهزة طبية في مختبر بنك الدم في مستشفى الشفاء، والممول من حكومة اليابان، والذي يخدم المرضى في قطاع غزة، تخلله اجتماع مع الطواقم الطبية في المستشفى للاطلاع على الظروف الصحية في غزة.