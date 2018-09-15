الكشف عن مضمون أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد

وافق رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي على تخصيص أولى جلساته لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة التي شهدت احتجاجات على تردي الخدمات، وذلك تلبية لطلب النائب فالح حسن الخزعلي.





وقال الخزعلي في بيان له إنه "تم الاتفاق مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي على أن تكون أول أعمال مجلس النواب في محافظة البصرة".





وأضاف: "وفد هيئة الرئاسة ومن رغب من النواب للبصرة سيأتون للاطلاع على واقع البصرة ومطالب أهلها ونتطلع جميعا لمرحلة الخدمات".





وانتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي لمنصب رئيس المجلس فيما اختار النائب عن ائتلاف "سائرون" حسن كريم لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.





رام الله - دنيا الوطن