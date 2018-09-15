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قرقاش: على لبنان النأي عن تجاوزات حزب الله ضد الخليج وقادته

قرقاش: على لبنان النأي عن تجاوزات حزب الله ضد الخليج وقادته
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى وضع حد لما وصفه بـ"تجاوزات" قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني ضد الخليج وقادته، بعد إساءتها إلى أمير الكويت.

وكتب قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تيوتر" اليوم السبت، على أن "أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية"، مشيرا إلى أن "التطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس".

ورد قرقاش بذلك على ما ورد على لسان الإعلامي سالم زهران، خلال مقابلة له على قناة "المنار"، حول زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مؤخرا لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب.

ونقل زهران عن مصدر دبلوماسي خلال المقابلة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعى أمير الكويت الذي كان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، والتقاه مدة خمس دقائق ليطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقود بقيمة 14 مليار دولار"​​​.

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