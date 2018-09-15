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شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني: إن الرئيس محمود عباس، سيُركز خلال كلمته المرتقبة بالأمم المتحدة على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، والتي استهدفت عملية السلام بالمجمل، واستهدفت العلاقات "الفلسطينية- الأمريكية" بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والمساس بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموضوع القدس.

وأضاف مجدلاني في تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس ستتطرق أيضاً إلى الإجراءات والخطوات الفلسطينية التي سوف يتم اتخذاها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن تلك الجولة سيسبقها لقاء نقاشي مفتوح، سيستمع خلاله الرئيس إلى وجهات النظر المختلفة، سواء من اللجنة التنفيذية أو من الأمناء العامين للفصائل، قبل ذهابه للأمم المتحدة.

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