الإمارات والأردن تدعوان لحشد الدعم الدولي لـ (أونروا)

أكدت الإمارات العربية المتحدة، والأردن، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة مواصلة بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لها؛ لتتمكن من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لتكليفها الأممي.





جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، بأبو ظبي اليوم السبت، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.





وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين".





وقالت وكالة أنباء الإمارات: "إن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سوريا".





وأكد الجانبان أهمية دور وكالة (أونروا)، وشددا على ضرورة العمل على تفعيل العمل العربي المشترك خدمة لمصالح الشعوب والدول العربية.





وأشاد وزير خارجية الإمارات بـ "الجهود البارزة التي تقوم بها الأردن لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحرصه على تمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها".





من جانبه، أشاد الصفدي "بحرص دولة الإمارات الدائم على دعم الأردن".

رام الله - دنيا الوطن