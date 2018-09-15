بعد الاعتداء على المحامي قدورة...نقابة المحامين تُعلق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين، تعليق العمل يوم غدٍ الأحد أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة اليوم، احتجاجًا على تدهور الحالة الأمنية، وبعد حادثة الاعتداء على المحامي موسى قدورة في مدينة جنين.





وقال مجلس النقابة في بيان له مساء اليوم السبت: منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الأمنية في البلاد حالة خطيرة جداً من التدهور الأمني، وارتفاع في معدلات الجريمة، وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية، حيث تنظر نقابة المحامين ببالغ القلق إلى الأوضاع الأمنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الامر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة وظهور المحميات الأمنية والشللية في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة الى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته.





وأضاف البيان: لا يخفى على أحد أن إدارة الشؤون الأمنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر، فالأمن يجب ان يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الاشخاص دون غيرهم، الامر الذي ادى بلا شك الى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة مما أعاد الأمور إلى حالة الانتقام الفردي والثأر.





كما ان الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والامنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى أيضا الى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله، وما الحادث الذي تعرض له الزميل المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله إلا خير دليل على هذه الحالة.





وعليه وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهيناً لهذه الحالة فإننا في نقابة المحامين، ومنذ هذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنها بأعلى صوت، أننا نرفض العودة إلى سياسة الفلتان الأمني والمحميات الأمنية والجهوية والعشائرية، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون أستثناء.





وبناءً عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:





1- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم الأحد الموافق 16/9/2018 احتجاجا على تدهور الحالة الامنية.





2- دعوة جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.





3- تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل موسى قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.





وقال المحامي قدروة: إن الاعتداء الذي تعرض له أمس، بسبب كسبه دعوى قضائية، تقدم بها باسم البلدية، كونه يعمل مستشاراً قانونياً لها، ضد اعتداء بعض الشخوص على أرض تابعة للبلدية، ومحاولة السيطرة عليها.

رام الله - دنيا الوطن