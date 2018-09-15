البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

استنكر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع الناشط البارز عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت أمس في الأردن.





وقال البرغوثي: إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أبسط حقوق الإنسان بحرمان عمر من المشاركة في تشييع جثمان والدته، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.





وأضاف: أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف كل من ينشط في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مؤكداً على أن إجراءات الاحتلال الإجرامية لن تنال من عزيمة البرغوثي ومناضلي الشعب الفلسطيني، وإن كانت تعري الوجه الحقيقي لحكام إسرائيل، الذين لا يقيمون وزناً للمشاعر والقيم الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطن