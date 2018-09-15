عاجل

  • سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي

شؤون فلسطينية

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته
رام الله - دنيا الوطن
استنكر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع الناشط البارز عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت أمس في الأردن.

وقال البرغوثي: إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أبسط حقوق الإنسان بحرمان عمر من المشاركة في تشييع جثمان والدته، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وأضاف: أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف كل من ينشط في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مؤكداً على أن إجراءات الاحتلال الإجرامية لن تنال من عزيمة البرغوثي ومناضلي الشعب الفلسطيني، وإن كانت تعري الوجه الحقيقي لحكام إسرائيل، الذين لا يقيمون وزناً للمشاعر والقيم الإنسانية.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

الصحة بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا غدًا

الصحة بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا غدًا

الإمارات والأردن تدعوان لحشد الدعم الدولي لـ (أونروا)

الإمارات والأردن تدعوان لحشد الدعم الدولي لـ (أونروا)

بعد الاعتداء على المحامي قدورة...نقابة المحامين تُعلق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

بعد الاعتداء على المحامي قدورة...نقابة المحامين تُعلق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

فتح: المكتب الحركي المركزي للمهندسين يُكرم المهندسين المتقاعدين

فتح: المكتب الحركي المركزي للمهندسين يُكرم المهندسين المتقاعدين

هذه الظاهرة الفلكية النادرة ستشهدها سماء فلسطين في الأيام المقبلة

هذه الظاهرة الفلكية النادرة ستشهدها سماء فلسطين في الأيام المقبلة

الرئيس عباس: سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم والقرار النهائي سيكون للمركزي

الرئيس عباس: سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم والقرار النهائي سيكون للمركزي

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

مجدلاني يكشف محاور خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

الصحة بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا غدًا

الصحة بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا غدًا

الإمارات والأردن تدعوان لحشد الدعم الدولي لـ (أونروا)

الإمارات والأردن تدعوان لحشد الدعم الدولي لـ (أونروا)

بعد الاعتداء على المحامي قدورة...نقابة المحامين تُعلق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

بعد الاعتداء على المحامي قدورة...نقابة المحامين تُعلق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

فتح: المكتب الحركي المركزي للمهندسين يُكرم المهندسين المتقاعدين

فتح: المكتب الحركي المركزي للمهندسين يُكرم المهندسين المتقاعدين

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

منوعات

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:&#34;أبكي بسببها يومياً&#34;

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:"أبكي بسببها يومياً"

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: &#34;عملتها بنت الذين&#34;

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: "عملتها بنت الذين"

أحلام تُودع جمهورها: &#34;هذه آخر صورة لي&#34;

أحلام تُودع جمهورها: "هذه آخر صورة لي"

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: &#34;لا حشمة ولا أخلاق&#34;

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: "لا حشمة ولا أخلاق"

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

عربي

جدل بسبب الدعوة لاعتماد العامية في المناهج التعليمية بالمغرب

جدل بسبب الدعوة لاعتماد العامية في المناهج التعليمية بالمغرب

قرقاش: على لبنان النأي عن تجاوزات حزب الله ضد الخليج وقادته

قرقاش: على لبنان النأي عن تجاوزات حزب الله ضد الخليج وقادته

أول تعليق لعلاء مبارك بعد أمر القبض عليه

أول تعليق لعلاء مبارك بعد أمر القبض عليه

الإمارات ترد على هجوم قناة &#34;حزب الله&#34; على أمير الكويت

الإمارات ترد على هجوم قناة "حزب الله" على أمير الكويت