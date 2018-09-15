شؤون فلسطينية

سيناتور أميركي: قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين دليل فشل البيت الأبيض دبلوماسياً

سيناتور أميركي: قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين دليل فشل البيت الأبيض دبلوماسياً
رام الله - دنيا الوطن
قال السيناتور الأميركي باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، وهي اللجنة التي تشرف على المساعدات التي تقدمها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID): إن قرار إدارة ترامب قطع التمويل الأميركي عن الضفة الغربية وقطاع غزة "بمثابة علامة على أن هذا البيت الأبيض قد فشل في الدبلوماسية".

وأضاف ليهي في بيان أصدره مكتبه، تعليقاً على قرار إدارة ترامب الأخير، والقاضي بقطع المساعدات المالية المخصصة لدعم البرامج التي تعنى بـ "بناء علاقات طبيعية بين الفلسطينيين والإسرائيليين" ومن أجل تعزيز التواصل "البشري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخصوصاً قطاع الشبيبة": "هذه ليست وجهة نظر حزبية، إنها وجهة نظر أولئك الذين يدركون أنك لا تخدم قضية السلام عن طريق قطع البرامج، التي تهدف إلى تعزيز التسامح والتفاهم ومعالجة المشاكل المشتركة"، بحسب صحيفة (القدس). 

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قررت مساء أمس الجمعة في إطار سياساتها العقابية ضد الفلسطينيين قطع آخر مساعداتها المالية عن منظمات الشبيبة الفلسطينية على طريق إنهاء كافة المساعدات المقدمة للمدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال سحب 10 ملايين دولار من البرامج التي كانت تنفذ تحت إشراف الولايات المتحدة، منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 25 عاماً "لبناء علاقات طبيعية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويعتبر الكثيرون، أن هذه الخطوة مصممة لحرمان الفلسطينيين من آخر قنوات المساعدات الأميركية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين.

وكان الكونغرس الأميركي قد صادق على منح هذه الأموال في السنة المالية لعام 2017 والتي تنتهي مع نهاية هذا الشهر، وهي مخصصة للبرامج التي نظمت من أجل "التبادل البشري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وغالباً من أجل الشبيبة".

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