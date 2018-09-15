ايران تهدد بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على ضرورة إفشال أوروبا للحظر الاميركي على ايران.وزاد جواد ظريف في تصريح لاسبوعية "اشبيغل" من الضغوط على أوروبا لمواجهة الحظر الاميركي على ايران، مؤكدا أنه على أوروبا العمل من أجل تدارك الحظر الاميركي.وهدد وزير الخارجية الايراني الاتحاد الاوروبي، قائلاً، اذا استمر بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بإظهار ردود فعل متأثرة تجاه الاتفاق النووي، عليه انتظار تداعيات هذا الموقف من الجانب الايراني.وفي هذا السياق قال ظريف، ينبغي على أوروبا وباقي الموقعين على الاتفاق النووي افشال اثار الحظر الاميركي.كما نوه وزير الخارجية الايراني الى أن ايران سترد اذا زال تعادل وتوافق التعاملات في الاتفاق النووي، قائلا، ان احدى خيارات ايران هي أن نقوم بزيادة تخصيب اليورانيوم مجدداً.وطالب ظريف الدول الاوروبية تطبيق قوانين المنع لمواجهة الحظر الاميركي ومعاقبة الشركات التي تنسحب من العلاقات التجارية مع ايران بسبب العقوبات الاميركية.وأضاف، يجب على الاوروبيين اتخاذ القرار بشأن هل هم مستعدون لتحويل الاقوال الى أفعال، لنرى هل ستستلم اوروبا لأميركا وتنفذ ماتريد أم لا.وفي جانب آخر من هذا التصريح، رفض ظريف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قائلا، لايوجد أي أساس لإجراء هذه المفاوضات، ففي حال عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي من الممكن ان نفكر بهذه المفاوضات.