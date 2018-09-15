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بعد زيارة استمرت لساعة واحدة.. نائب "ملادينوف" يغادر قطاع غزة

بعد زيارة استمرت لساعة واحدة.. نائب "ملادينوف" يغادر قطاع غزة
نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر محلية، أن نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط جيمس ماك جولدريك، غادر قطاع غزة، بعد زيارة استمرت لساعة، التقى فيها قيادة حركة حماس.

وكان القيادي في حركة حماس، الدكتور أسامة حمدان، قد قال في وقت سابق: إن مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار برعاية مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، تسير أبطأ من التوقعات بسبب عملية التعطيل من قبل السلطة الفلسطينية، وهذا التعطيل المتعمد ربما يأخذ بعض الوقت، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه قبل أسابيع أنهى جولدريك، "زيارة خاطفة" إلى قطاع غزة، استمرت لساعات، ولم يُعرف سبب زيارة المسؤول الأممي للقطاع.

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