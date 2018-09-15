بالون حارق من غزة يسقط في منزل عضو بالكنيست الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنسقط بالون أُطلق من قطاع غزة، اليوم السبت، في منزل عضو الكنيست الإسرائيلي، حاييم يلين، النائب عن حزب (يش عتيد) المعارض.وقالت قناة (i24news): إن منزل يلين، يقع في كيبوتس (بئيري) القريب من قطاع غزة، حيث إن البالون كان مُشتعلًا، وسقط في المنزل، لكن دون أن يؤدي إلى وقوع حريق، كما لم يسفر عن أي أضرار.وعلق يلين على الحادثة قائلًا: إنه غير مستاء من البالون، بل من حكومة نتنياهو، التي باعتقاده "لا تمتلك أي خطة واضحة، للقضاء على إطلاق البالونات الحارقة، أو الطائرات الورقة، المنطلقة من غزة.ودعا يلين إلى البدء باستهداف قادة الجناح العسكري لحركة حماس، لإجبارهم على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد.