شاهد: إسرائيليون يتمنون زيارة هذه الدول العربية

شاهد ماذا تمنى الإسرائيليون..



رام الله - دنيا الوطننشر موقع (إسرائيل تتكلم بالعربية)، استطلاعًا مصورًا عن الدول العربية، التي يتمنى الإسرائيليون زيارتها.وأجاب الإسرائيليون الذين تم استفتاؤهم، حيث أن بعضهم اختار الدول العربية، التي تنحدر أصولهم منها، فيما تنوعت الإجابات ما بين مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، واليمن، إضافة إلى دبي، فيما إحدى الإسرائيليات، اختارت مكة المكرمة لأن تزورها.