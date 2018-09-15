عاجل

  • الرئيس عباس: ستكون هناك جلسة للمجلس المركزي بعد العودة من الأمم المتحدة

  • الرئيس عباس: سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم والقرار النهائي سيكون للمركزي

دولي

شاهد: إسرائيليون يتمنون زيارة هذه الدول العربية

شاهد: إسرائيليون يتمنون زيارة هذه الدول العربية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (إسرائيل تتكلم بالعربية)، استطلاعًا مصورًا عن الدول العربية، التي يتمنى الإسرائيليون زيارتها.

 وأجاب الإسرائيليون الذين تم استفتاؤهم، حيث أن بعضهم اختار الدول العربية، التي تنحدر أصولهم منها، فيما تنوعت الإجابات ما بين مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، واليمن، إضافة إلى دبي، فيما إحدى الإسرائيليات، اختارت مكة المكرمة لأن تزورها.

شاهد ماذا تمنى الإسرائيليون..

 

أخبار ذات صلة

هل لليبرمان علاقة بجرائم مدير حملة ترامب السابق؟

هل لليبرمان علاقة بجرائم مدير حملة ترامب السابق؟

ايران تهدد بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم

ايران تهدد بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم

إعصار (فلورنس) يُخلف ضحايا ودماراً شرقي الولايات المتحدة

إعصار (فلورنس) يُخلف ضحايا ودماراً شرقي الولايات المتحدة

متحدث باسم نتنياهو مولع بالنساء.. وتحذيرات إسرائيلية من خطورته

متحدث باسم نتنياهو مولع بالنساء.. وتحذيرات إسرائيلية من خطورته

صحيفة فرنسية: هذه أسباب فشل خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صحيفة فرنسية: هذه أسباب فشل خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إعصار &#34;مُخيف&#34; يضرب الفلبين ويُشرّد الآلاف

إعصار "مُخيف" يضرب الفلبين ويُشرّد الآلاف

كيري يُغضب ترامب بلقاء ظريف

كيري يُغضب ترامب بلقاء ظريف

بومبيو ينتقد كيري: ما فعلته مع دولة راعية لـ &#34;الإرهاب&#34; غير لائق

بومبيو ينتقد كيري: ما فعلته مع دولة راعية لـ "الإرهاب" غير لائق

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

ناشطون مغاربة يُطلقون حملة للتصدي لكل أنواع التطبيع

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع والدته

سيناتور أميركي: قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين دليل فشل البيت الأبيض دبلوماسياً

سيناتور أميركي: قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين دليل فشل البيت الأبيض دبلوماسياً

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

منوعات

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:&#34;أبكي بسببها يومياً&#34;

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:"أبكي بسببها يومياً"

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: &#34;عملتها بنت الذين&#34;

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: "عملتها بنت الذين"

أحلام تُودع جمهورها: &#34;هذه آخر صورة لي&#34;

أحلام تُودع جمهورها: "هذه آخر صورة لي"

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: &#34;لا حشمة ولا أخلاق&#34;

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: "لا حشمة ولا أخلاق"

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

عربي

الإمارات ترد على هجوم قناة &#34;حزب الله&#34; على أمير الكويت

الإمارات ترد على هجوم قناة "حزب الله" على أمير الكويت

القبض على نجلي حسني مبارك في قضية &#34;التلاعب بالبورصة&#34;

القبض على نجلي حسني مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي