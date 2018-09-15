أول تعليق لعلاء مبارك بعد أمر القبض عليه

رام الله - دنيا الوطنعلق علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليه، وعلى أخيه جمال، قائلاً: إن "الحقيقة ستظهر يوماً ما".وكتب علاء في تغريدة على موقع (تويتر): "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله.. ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكراً لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب".وقد قضت المحكمة بالقبض على علاء و جمال مبارك وحسن هيكل، "نجل الكاتب محمد حسنين هيكل"، و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".