الإمارات ترد على هجوم قناة "حزب الله" على أمير الكويت

رام الله - دنيا الوطنردت الإمارات اليوم السبت، على الهجوم الذي طال أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، على قناة (المنار) التابعة لحزب الله اللبناني.وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "آن الأوان لوضع حدّ للتجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت"، مشيرًا إلى أن "أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي".وأضاف قرقاش أن أمير الكويت "هو الذي تميّز بمواقفه الإستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت".