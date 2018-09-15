شاهد.. فيديو نادر للملك فهد: سلمان سيدخل السعودية في مطبات

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، وأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال رحلة برية.وظهر الملك فهد في الفيديو، لحظة استقباله الصباح، وهو يقول له: "عسى مهب اللي يسوق سلمان" بالإشارة إلى أخيه سلمان، فرد عليه الأمير الكويتي: "زين لو هو يسوق كان سرعنا"، بحسب موقع (سبوتنيك).فأجاب الملك فهد قائلًا: "لا.. لو هو يسوق كان دخلكم من مطب في مطب"، أي أن الملك سلمان لو يقود المملكة سيدخلها في متاهات.