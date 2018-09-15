رئيس البرلمان العراقي الجديد عمره 37 عامًا

رام الله - دنيا الوطنانتخب البرلمان العراقي، اليوم السبت، محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له.والحلبوسي، وهو من مواليد العام 1981، كان محافظا للأنبار ذات الغالبية السنية في غرب البلاد منذ العام 2017 إلى حين انتخابه نائبا في أيار/ مايو الماضي.وقال الحلبوسي الحاصل على ماجستير هندسة من جامعة المستنصرية ببغداد عقب فوزه، إنه سيعمل مع أعضاء مجلس النواب على تشريع القوانين التي تخدم الشعب العراقي، مضيفاً أن هناك الكثير من العمل لمواجهة الإرهاب بحسب (العربية نت).من جانبه، قال النائب ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي كان قد خسر سباق الترشح لرئاسة البرلمان، في تغريدة عبر تويتر: "لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بثلاثين مليون دولار كما يقال"، وفق تعبيره.وكان البرلمان العراقي قد استأنف صباح السبت جلسته المعلقة بحضور 251 نائباً من أصل 329، لاختيار رئيس البرلمان ونوابه خلال عملية التصويت السري المباشر.وكان محمد الحلبوسي قد حصل على عضوية مجلس النواب للدورة الثالثة لعام 2014، وأصبح عضواً للجنة حقوق الإنسان كما حصل على عضوية اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة، كما ترأس الحلبوسي اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016/2017.