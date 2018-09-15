شؤون فلسطينية

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استاد الشهيد محمد الدرة في المنطقة الوسطى، بعد عملية تطويره التي تمت بمنحة كريمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 800 ألف دولار، وذلك عصر اليوم السبت، خلال افتتاح الجولة الثانية من  بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

وحضر الافتتاح برفقة هنية حشد كبير من قيادات العمل  الوطني والرياضي، يتقدمهم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، أشرف أبو سويرح رئيس بلدية الزوايدة، وأعضاء  مجلس إدارة إستاد الشهيد محمد الدرة، وحشد من قيادات  المحافظة  الوسطى.

وهنأ هنية الأسرة الرياضية عامة، ومحافظة الوسطى خاصة بعد إنجاز هذا  الصرح الكبير والعظيم، مقدماً شكره للملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، بعد الدعم الكبير الذي قدموه وما  زالوا لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً فخره واعتزازه بتقديم الخدمة والمساعدة لقطاعات الشباب والرياضة، مبدياً سعادته البالغة بتحقيق الوعد الذي كان قد أطلقه العام المنصرم، بإنجاز حلم عام تطوير البنية التحتية هذا الموسم.

وتقدم هنية بالشكر لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي كان تقدم  بمشروع  لفرش أرضية الملعب  بالعشب الصناعي، بمشروع مالي قارب الـ(300) ألف دولار، وللسيد باسل ناصر مدير برنامج  الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، وشركة المقاولات التي نفذت المشروع.

وعبر أشرف أبو سويرح رئيس بلدية الزوايدة عن شكره عضو المجلس الأعلى  للشباب والرياضة عبد السلام هنية، الذي حقق حلم كبير جداً لأبناء محافظة الوسطى، ونجح بجلب الدعم المالي للمشروع الضخم، واصلاً شكره للمملكة العربية السعودية على دعهما الكبير.

ويعتبر استاد  الشهيد محمد الدرة هو الثاني الذي يتم افتتاح مشروع تطويره، والذي شمل بناء مدرجات جديدة، وإنارة ليلية للملعب، إضافةً إلى عدة أعمال ترميم أخرى، وذلك بعد إعادة افتتاح ملعب  محافظة خان يونس البلدي الأسبوع  المنصرم، وذلك ضمن (5) مشاريع رياضية كبرى قدمت منحة من المملكة العربية السعودية.

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