طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الأحد، سيكون للحافلات المرجعة من يوم الخميس، اضافة للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتان الرابعة، ولحد الرقم 50 من الحافلة الخامسة من كشف (9/10).
ودعت الداخلية، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
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أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الأحد، سيكون للحافلات المرجعة من يوم الخميس، اضافة للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتان الرابعة، ولحد الرقم 50 من الحافلة الخامسة من كشف (9/10).
ودعت الداخلية، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
للتحميل اضغط هنا
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