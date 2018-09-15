طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الأحد، سيكون للحافلات المرجعة من يوم الخميس، اضافة للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتان الرابعة، ولحد الرقم 50 من الحافلة الخامسة من كشف (9/10).ودعت الداخلية، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.