شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الأحد، سيكون للحافلات المرجعة من يوم الخميس، اضافة للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتان الرابعة، ولحد الرقم 50 من الحافلة الخامسة من كشف (9/10).

ودعت الداخلية، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

ضمن المنحة السعودية.. هنية يُعيد افتتاح استاد الشهيد محمد الدرة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

منوعات

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:&#34;أبكي بسببها يومياً&#34;

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:"أبكي بسببها يومياً"

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: &#34;عملتها بنت الذين&#34;

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: "عملتها بنت الذين"

أحلام تُودع جمهورها: &#34;هذه آخر صورة لي&#34;

أحلام تُودع جمهورها: "هذه آخر صورة لي"

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: &#34;لا حشمة ولا أخلاق&#34;

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: "لا حشمة ولا أخلاق"

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

عربي

الإمارات ترد على هجوم قناة &#34;حزب الله&#34; على أمير الكويت

الإمارات ترد على هجوم قناة "حزب الله" على أمير الكويت

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية