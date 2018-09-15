شؤون فلسطينية

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة
جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
طالب جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، حركة حماس بسرعة إنهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق من العمل بحرية في غزة، لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف عبيد، خلال تشييع جثامين الشهيدين هاني عفانة، وشادي عبد العال، اللذين ارتقيا أمس خلال مشاركتهما في مسيرات العودة: سلاحنا الاقوى في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها القضية الوطنية، وتستهدف تصفية المشروع الوطني ، للتفرغ للعمل معا في بناء مؤسسات الدولة.

كما دعا عبيد، كافة شراح أبناء شعببنا بالمزيد من الالتفاف حول القيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، خاصة في هذا التوقيت، الذي يقترب من موعد الخطاب التاريخي والمفصلي الذي سيلقيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيتحدد على أثره المسار الوطني للعمل الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وما يشكله هذا الدعم والاسناد للرئيس من قوة، تضاف إلى مواقفه في التصدي لكل ما ينتقص من ثوابتنا وحقوقنا الوطنية.

وأكد أن حركة فتح ستواصل مسيرتها النضالية السلمية من خلال تطوير وسائلها وأدواتها التي أقرتها اللجنة المركزية، وجميع الهيئات القيادية، حتى تحقيق أهداف الشهداء الذين قضوا نحبهم في سبيلها، وتطلعات أبناء شعبنا في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وختم عبيد، حديثه بالتأكيد على أن هذه المسيرات الشعبية السلمية أثبتت جدواها حين أجبرت الاحتلال على فكفكة البوابات الاليكترونية في مداخل الاقصى بالقدس، وهي امتداد لتلك المواجهات التي تجري في الخان الاحمر، تحمل نفس الرسالة، وتؤكد على حق شعبنا الواضح في الحرية.

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

بطول 65 كيلومتراً.. إسرائيل تبني أطول جدار خرساني بالعالم حول غزة

بطول 65 كيلومتراً.. إسرائيل تبني أطول جدار خرساني بالعالم حول غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

الحمد الله يستقبل وفداً من الجامعة العربية الأمريكية

الحمد الله يستقبل وفداً من الجامعة العربية الأمريكية

حمدان: حماس تلقت دعوة لزيارة مصر ولا مباحثات جديدة بملفي التهدئة والمصالحة

حمدان: حماس تلقت دعوة لزيارة مصر ولا مباحثات جديدة بملفي التهدئة والمصالحة

الأمن الوقائي يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في الخليل

الأمن الوقائي يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في الخليل

منوعات

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:&#34;أبكي بسببها يومياً&#34;

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:"أبكي بسببها يومياً"

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: &#34;عملتها بنت الذين&#34;

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: "عملتها بنت الذين"

أحلام تُودع جمهورها: &#34;هذه آخر صورة لي&#34;

أحلام تُودع جمهورها: "هذه آخر صورة لي"

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: &#34;لا حشمة ولا أخلاق&#34;

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: "لا حشمة ولا أخلاق"

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

عربي

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

حظر تجول تسبب بولادة 42 ألف تلميذ جديد في تونس

حظر تجول تسبب بولادة 42 ألف تلميذ جديد في تونس