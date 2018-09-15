عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، حركة حماس بسرعة إنهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق من العمل بحرية في غزة، لتحقيق الوحدة الوطنية.وأضاف عبيد، خلال تشييع جثامين الشهيدين هاني عفانة، وشادي عبد العال، اللذين ارتقيا أمس خلال مشاركتهما في مسيرات العودة: سلاحنا الاقوى في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها القضية الوطنية، وتستهدف تصفية المشروع الوطني ، للتفرغ للعمل معا في بناء مؤسسات الدولة.كما دعا عبيد، كافة شراح أبناء شعببنا بالمزيد من الالتفاف حول القيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، خاصة في هذا التوقيت، الذي يقترب من موعد الخطاب التاريخي والمفصلي الذي سيلقيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيتحدد على أثره المسار الوطني للعمل الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وما يشكله هذا الدعم والاسناد للرئيس من قوة، تضاف إلى مواقفه في التصدي لكل ما ينتقص من ثوابتنا وحقوقنا الوطنية.وأكد أن حركة فتح ستواصل مسيرتها النضالية السلمية من خلال تطوير وسائلها وأدواتها التي أقرتها اللجنة المركزية، وجميع الهيئات القيادية، حتى تحقيق أهداف الشهداء الذين قضوا نحبهم في سبيلها، وتطلعات أبناء شعبنا في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وختم عبيد، حديثه بالتأكيد على أن هذه المسيرات الشعبية السلمية أثبتت جدواها حين أجبرت الاحتلال على فكفكة البوابات الاليكترونية في مداخل الاقصى بالقدس، وهي امتداد لتلك المواجهات التي تجري في الخان الاحمر، تحمل نفس الرسالة، وتؤكد على حق شعبنا الواضح في الحرية.