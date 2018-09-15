الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اعترافات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، بالحجم الهائل من التنازلات التي قدمت في إطار اتفاق أوسلو، تؤكد صحة ما شددت عليه الجبهة دوماً بأن أوسلو اتفاق فاشل، وتنازلاته مجانية وتدحض ادعاءات المدافعين عن الاتفاق.وشددت الجبهة، على أن المراجعة التي عبر عنها عريقات، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق أوسلو، يجب أن تتم في إطار وطني مسؤول للوصول إلى استراتيجية وطنية جديدة وموحَّدة، استراتيجية الخروج من اتفاق أوسلو، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه 27 و28 والمجلس الوطني في دورته الأخيرة، وطي صفحة رؤية الرئيس.وطالبت الديمقراطية، بسحب الاعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك *من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، كما طالبت بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنيةالفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.ودعت الجبهة، للبدء بفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، خلال ستة أشهر، باتخاذ الإجراءات الضرورية، عبرخطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ووقف التعامل بعملة الشيكل.وطالبت كذلك، بالبدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الإسرائيلي باعتباره احتلالاً عسكرياً، واستعماراً اقتصادياً واستيطانياً لأرضنا وشعبنا.اضافة إلى ذلك، دعت الديمقراطية، لنقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات، اضافة لنقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، والتقدم بشكاوى نافذة فوراً.