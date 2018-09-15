شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت عن قرية نحالين، الواقعة الى الغرب من مدينة بيت لحم، منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول اليها او الخروج منها.

وقال نشطاء من القرية: "إن جنود الاحتلال أقاموا حواجز على مداخل القرية (المعبدة والترابية)، وكانت أشد الاجراءات على مدخل القرية الجنوبي المؤدي إلى محافظة الخليل، وعلى مدخلها المؤدي إلى بيت لحم من جهة قرية حوسان المجاورة، حيث أقام جنود الاحتلال حواجز مدببة لمنع السيارات من المرور، كما قامت دوريات بالتجول في شوارع القرية، الامر الذي تخلله القاء الجنود قنابل صوتية وغازية بشكل عشوائي لترهيب المواطنين، ما أدى إلى اصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

وأوضح مواطنون أن أحد ضباط الاحتلال كان يجبر الركاب على النزول من السيارات والعودة من حيث أتوا، وقالوا ان الضابط المذكور ادعى بان هذه الاجراءات جاءت اثر عمليات تصعيد في رشق الحجارة على دوريات الجيش والقاء زجاجة حارقة الليلة الماضية.

ووصف مواطنون من القرية ما يجري جزء من عمليات تنكيل واعتداءات يتعرضون له بشكل دائم من قبل قوات الاحتلال تحت ذرائع مختلفة.

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